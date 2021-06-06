شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «جودة التعليم» يزورون جامعة بنها ضمن تجديد الاعتماد لكلية التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الأحد، فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار إجراءات تجديد الاعتماد لكلية التمريض.

ضم الوفد الدكتورة سناء عيسي الاستاذة بكليه طب عين شمس، والدكتورة وفاء عبدالعظيم بكلية تمريض جامعه قناة السويس، والدكتورة سناء عبدالعظيم بكلية تمريض جامعة بور سعيد، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وقال «الجيزاوى»، إن كلية التمريض تعد ثاني كلية تحصل على الاعتماد بجامعة بنها، وان حصول الكليه على التجديد والاعتماد مرة أخرى يعد بمثابة نجاج للجامعة، مشيرا إلى ان ادارة الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة من خلال توفيركافة الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكلية التمريض، ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.

من جانبة قالت الدكتورة هويدا صادق بان هذة الزيارة تاتي في اطار الزيارات الميدانية من اجل التجديد للاعتماد الموسسي لكلية التمريض، مشيرة إلى أنه تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.