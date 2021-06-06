شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ نشاطه أكتوبر المقبل.. تدشين أول فرع لـTEDx لدعم الموهوبين بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حاتم محمود، مشرف الانشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تدشين أول فرع جديد لـ«TEDx«العالمية بالجامعة، لدعم الموهوبين والمبتكرين.

واوضح، أن الفرع الجديد هو اختصار لتكنولوجيا وترفيه وتصميم سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة بالعالم وترعاها «مؤسسة»سابلنج«الأمريكية وهي مؤسسة غير ربحية خاصة شعارها»أفكار تستحق الانتشار«.

وأشار إلى ان الفرع يديره كل من الطالبة امنية علاء فاروق بالفرقة الثانية بكلية الهندسة قسم الميكاترونكس والطالب احمد راضي سيد بقسم الإنتاج والتصنيع تحت إشراف الدكتورة هبة بدوي والتي تشرف على تنمية الموارد، ومن المقرر بدء أنشطة الفرع في شهر أكتوبر المقبل لتكون تجربة جديدة تهتم بدعم المجالات العلمية والاجتماعية والفنية للطلاب.