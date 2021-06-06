شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمعاينة 500 فدان لإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر في برج العرب بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد أبوزيد الامير، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الوجه البحرى، لجنة عاجلة من الأزهر لمعاينة مسطح ارض فضاء في منطقة الهوارية التابعة لبرج العرب غرب الإسكندرية اليوم الاحد، والبدء في الإجراءات اللازمة للتنفيذ بعد موافقة وزارة الإسكان على تخصيص الأرض المطلوبة لإنشاء والبالغ مساحتها 500 فدان تبرع من الأهالى.

وجاءت معاينة اللجنة للأرض على الطبيعة، بناء على الطلب المقدم من أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل خيرالله أعضاء مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب،للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمدينة برج العرب، حيث تم تشكيل اللجنة بالتنسيق مع النائبين لمعاينة الأرض والبدء في الإجراءات اللازمة.

وتكونت اللجنة من، الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر وجه بحري، ومجدي أبوسكين الأمين العام للجامعة، وعلاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية بالمنطقة الأزهرية، والمهندس عطية ليلة جهاز مدينة برج العرب، والمهندس أحمد عبدالحليم الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندسة منال الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية، وجرى معاينة الأرض على الطبيعة وسيتم البدء في عمل الرسومات الهندسية لتحديد مساحة الأرض المطلوب تخصيصها من وزارة الإسكان لصالح فرع جامعة الأزهر .

وكانت الأمانة العامة لشئون مجلس النواب، أرسلت خطابا موجها إلى مجلس الوزراء يفيد انه بالاشارة إلى الطلب المقدم من النائب أحمد خليل خيرالله، لإنشاء فرع جديد لجامعة الاسكندرية في برج العرب، يرجى التكرم بالإحاطة بأنه تم مخاطبة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده بهذا الشان وافادت بانه في ضوء التوجهات الصادرة من رئاسة الجمهورية بشأن ضوابط التخصيص للجهات الحكومية بالدولة والواردة بالخطاب رقم 1247 بتاريخ 23-11-2019، فان الأمر يستلزم قيام الأزهر بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدراسة الجدوى بإقامة الجامعه في مدينه برج العرب وتوضيح مصادر تمويل المشروع وذلك حتى يتسنى للهيئة رفع الامر لاخذ الموافقات المطلوبة واستكمال الإجراءات.

كما ورد خطاب آخر من جامعة الأزهر في مارس 2013، موجه إلى وزير الإسكان وقتها طلب معاودة الجامعة تقديم الطلب لموافقة الوزارة على تخصيص مساحة 500 فدان عن طريق نقل الأصول بمنطقة برج العرب بمدينة الإسكندرية لإنشاء مجمع كليات ومدن جامعية كفرع لجامعة الأزهر للمساهمة في نشر وسطية الإسلام في ربوع مصر.

لجنة لمعاينة 500 فدان لإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر فى برج العرب بالإسكندرية (صور)

لجنة لمعاينة 500 فدان لإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر فى برج العرب بالإسكندرية (صور)

لجنة لمعاينة 500 فدان لإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر فى برج العرب بالإسكندرية (صور)

لجنة لمعاينة 500 فدان لإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر فى برج العرب بالإسكندرية (صور)