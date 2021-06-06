شكرا لقرائتكم خبر عن «مها أبو بكر» لصاحب مقولة «من يؤتمن على العرض»: «مكناش ناقصينك يا حج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكرت مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحاميين، قائمة المنقولات التي شغلت بال الرأي العام الأيام الماضية بعدما كُتب فيها «من يؤتمن على العرض لا يسئل عن المال اتقي الله في كريمتنا»، وعلقت عليها بقولها: «مكناش ناقصينك يا حاج».

وقالت «أبوبكر» في حوار مع برنامج «صباح الورد» عبر فضائية TeN، إن قائمة المنقولات «هي السند الوحيد تقريباً للست إذا ما تعرضت لأزمة مع زوجها أو طلاق»، فالمجتمع يُعاني من أزمة كبيرة في مجال حقوق المرأة.

وأضافت: «الست لما بتدخل محكمة الأسرة بتاخد وقت كتير عشان تاخد حقوقها لأن فيه كم كبير من القضايا بيتم نظره، ولكن الحاجة الوحيدة المنجزة للست هي قائمة المنقولات، فإذا ما حدث طلاق الست لازم يكون عندها سرير تنام عليه، تلاجة تحط فيه الأكل والأدوية».

«الراجل بيخاف لما يلاقي نفسه هيتحبس».. بهذه العبارة استكملت «أبوبكر» دفاعها عن «قائمة المنقولات»، وقالت إنه في حال عدم التزام الرجل بها فالقضية بتتحول لجناية ووقتها الزوج بيخاف ويعطي الزوجة حقوقها كاملة خشية الحبس.