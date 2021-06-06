شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الدولة أنفقت 39 مليار جنيه لتطوير العشوائيات «غير الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مصر على مدار العقود الماضية كانت تعاني من مشاكل اجتماعية مرتبطة بوجود العشوائيات، مضيفا أن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 39 مليار جنيه لتطوير العشوائيات لا سيما غير الآمنة منها.

وأشار الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» في انطلاقته الجديدة على قناة صدى البلد اليوم السبت، إلى أن مصر الحديثة تسعى لتحسين معيشة المواطن مع توفير مسكن آمن والخدمات الأساسية بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

ولفت إلى أن الخدمات الأساسية مرتبطة بالبنية التحتية من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي أو من خلال تقديم الخدمات المرتبطة بالتنمية البشرية المتعلقة برفع المستوى التعليمي والعلاجي.