شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية شملت تفقد لجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية للغات، والتي تضم 17 لجنة فرعية لمدارس عزة زيدان، والصداقة المصرية الفرنسية، والعزب التجريبي لغات، ومدينة فارس للتعليم الأساسي، بإجمالي 242 طالب وطالبة، كما تفقد لجنة مدرسة النهضة الإعدادية بنات التي تضم 19 لجنة فرعية بإجمالي 259 طالبة.

وأضاف، أن المحافظ تفقد لجان الامتحان وعيادة التأمين الصحي بالمدرستين، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات يومياً، وتوفير الإشراف الطبي من هيئة التأمين الصحي بجميع لجان الامتحان.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جولات الجهاز التنفيذي بجميع مراكز المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الشهادة الاعدادية، مشيراً أن غرف العمليات المركزية والفرعية لم تتلق أي شكوى أو ملاحظة من الامتحانات، التي استمرت لليوم الثاني على التوالي في أجواء منضبطة بجميع اللجان.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته الميدانية بلجان الامتحانات استمع لشكوى أحد المواطنين من احتجاز نجلته حديثة الولادة بإحدى الحضّانات منذ 5 أيام وعدم قدرته على تحمل نفقاتها، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مدير فرع التأمين الصحي، لاتخاذ اللازم نحو تيسير الإجراءات العلاجية للمولودة وتوفير حضّانة لها بإحدى المستشفيات العامة، مع قيام التأمين الصحي بسداد مصروفات الحضّانة الخاصة.

من جانبه، لفت الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/ 2021 بلغ 60406 طالب وطالبة، موزعين على عدد 262 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم مراعاة كثافة الطلاب داخل لجان الامتحانات بواقع 14 طالب فقط باللجنة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، وغرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة بشكل فوري.

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