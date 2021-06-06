شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف السبب الرئيسي للفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القطاع الصحي، موضحًا أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أنجزت إنجازًا كبيرًا في رعاية ملايين المواطنين سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية.

وأضاف «تاج الدين»، في تصريحات تليفزيونية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أن هذه المبادرات تسعى بإرادة سياسية قوية إلى حل كثير من المشكلات بشكل سريع وإعادة هيكلة النظام الصحي وجميع مكوناته.

وأوضح أنه بالرعاية الطبية مع التقدم التقني والمهني سواء وقائيًا أو تشخيصيًا أو علاجيًا أصبحت هناك أساليب علاجية جيدة وتدخلات طبية بتكنولوجيا متقدمة، أصبحت ذات تكلفة عالية جدًا.

وتابع : «الإصلاح المؤسَّسي الذي بدأ بالفعل في قطاع الصحة يشمل إصلاح المؤسسات التي تقدم الخدمة والسعي لتطوير وتدريب الكوادر الطبية، التي تمتلك خبرة كبيرة ولكنها أيضًا كانت تشهد نقصًا في الإمكانيات والطاقات».

وأشار إلى أن ما حدث في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا يبرز الإرادة السياسية القوية، حيث إن توجيهات الرئيس السيسي كان لها دور كبير جدًا في إدارة الأزمة.

وعن أهم المبادرات التي أطلقتها منظومة الصحة، أوضح أن مصر أصبحت تقترب من القضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن الأمراض المزمنة تعوق الإنسان، حيث إن مرضي السكري وضغط الدم غير المنتظمين هما السبب الرئيسي للإصابة بالفشل الكلوي.