شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» : تنفيذ 480 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين» بالمنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٤٨٠ وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين- محور منخفضي الدخل» بمنطقة الـ١٣٦٠ فدانًا، وربطها على المرافق الرئيسية، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على بناء السكن الملائم للمواطنين، وترسيخًا للجهود المستمرة لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

في سياق متصل، استقبل المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مسؤولى وزارة النقل ومسؤولي المكاتب الاستشارية المكلفة بتصميم مسار القطار الكهربائي السريع، وتمت المعاينة على الطبيعة في كامل المسار داخل حدود مدينة النوبارية الجديدة لإزالة أي معوقات تعوق المسار المقترح.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا المشروع سيؤدى إلى وجود نهضة حضارية بالمدينة نظرًا لربط المدينة بنظم النقل المتقدمة، ومنها مسار القطار الكهربائي السريع بمرحلته الأولى العلمين- العين السخنة. ​