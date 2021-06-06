شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» : التطعيم ضد فيروس كورونا هو أنجح إجراء وقائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه، مشيرة إلى أن التطعيم يكون أجسامًا مضادة داخل الجسم ضد المرض، مطالبة المواطنين بالحرص على الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الأجسام المضادة التي كوّنها التطعيم تنزل في جسم الإنسان لمدد زمنية مختلفة، قد تصل إلى عام أو عدة أعوام أو مدي الحياة، موضحة أنه في حال تعرض الجسم للعدوي تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أي أعراض مرضية.

يُذكر أن مصر وفرت لقاحات فيروس كورونا، خاصة سينوفارم وأسترازينيكا، للمواطنين، بالمجان، من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاح، مع إتاحة نحو 400 مركز في جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال المواطنين وتلقي اللقاح.

ومن المقرر أن تنتج مصر لقاح سينوفاك الصيني، بالتعاون مع دولة الصين، علي أن يكون إنتاج أول 2 مليون جرعة، نهاية الشهر الجاري، ضمن اتفاقية تتضمن إنتاج 40 مليون جرعة.