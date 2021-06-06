شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تشجير بشوارع إطسا في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة الفيوم باليوم العالمى البيئة، بحملة تشجير وغرز شتلات بشوارع وميادين المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت إشراف ورعاية جمعية روح الحياة للتنمية والحوار وبالتعاون مع الوحدة المحلية بشدموه وجمعية تنمية المجتمع بالجعافره تم تشجير ميدان الجعافره بالكامل، حفاظا على البيئه تم استهداف الوحدة المحلية بشدموه لمشروعي تدويرالمخلفات وتحويل قش الذره كسماد عضوى بدلا من السماد الكيماوي والبيوجاز الذي يهدف إلى توفير الغاز للمنازل، ومن خلال ندوه لجمعية روح الحياه تم توعية المزارعين باهمية الحفاظ على البيئه، وكذلك شرح وتوضيح طريقة عمل الكومبست أو المقموره لمزارعي القريه على الطبيعة.

وقال رمضان يوسف مدير مركز الإرشاد الزراعى، أنه تعرف «الكومبست» بأنها مادة سائبة مقسمة بشكل دقيق وتتكون من مادة عضوية متحللة يستخدم في المقام الأول كمغذيات نباتية ومخصب للتربة لتحفيز نمو المحاصيل ولها دور مهم في تحسين خواص التربة، إضافة إلى انها تقوم بتجهيز النبات ببعض العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها النبات خلال فترة حياته وهي أسمدة نظيفة وغير ضارة بالبيئة وليس لها ضرر على الإنسان أو الحيوان أو التربة على الرغم من أن العديد من الأشخاص يربطون إنتاج السماد مع أكوام سماد إلى أن معظم السماد يتم إنتاجه في منشآت بلدية أو صناعية أو زراعية كبيرة باستخدام معدات ميكانيكية لتصبح متحللة بشكل كامل ومعالجة حراريا وخالية من المسببات المرضية وبذور الحشائش.