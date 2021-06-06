شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : استثناء البناء على أراضي أملاك الدولة من قبول طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف والأعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواطن وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري وحتى يتم إستكمال إجراءات توصيل المرافق لهم .

واوضح بأن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن الموافقة على قبول الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء في القرى وذلك وفقًا للملف المقدم من المواطن والمستندات المقدمة بملف التصالح ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة على أن يوقع المتقدم للتصالح على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت إنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالفة على أرض الواقع طبقًا للمعاينات فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك متابعة مستمرة لهذا الملف الهام لتسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك لحين إنتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكداً على مواصلة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيداً لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على «نموذج 10» وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .