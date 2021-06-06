شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمنظومة الأبنية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع المهندس طارق أحمد عبدالله، مدير هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير العملية التعليمية بالمحافظة ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واطّلع المحافظ على مستجدات العمل بهيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا توفير كامل الدعم بما يحقق أفضل مستوى تعليمى لطلاب المحافظة ويسهم في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الكوادر التعليمية بما يساير أهداف الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم تماشيًا مع خطوات التنمية المستدامة.