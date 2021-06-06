شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحلة 87965 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 447 لجنة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني من خلال جولة موسعة في عدد من المدارس المقام بها لجان الامتحانات بالمحلة الكبرى، رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، حيث شملت الجولة تفقد مدارس ( عبدالرحمن بن عوف الرسمية للغات، الشهيد عادل غانم ومدرسة القديس أغسطينس (الفرير).

وخلال الجولة تفقد المحافظ سير عملية الامتحانات ومدى جاهزية المدارس من توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتطهير والنظافة المستمرة بعد انتهاء اللجان وإعدادها لليوم التالي، إلى جانب الاطمئنان على تهوية اللجان وإضاءتها وتلبية كافة احتياجات الطلاب في اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام يؤديها عدد 81712 طالب إلى جانب طلاب المنازل بالإعدادية العامة والتي بلغ عددهم 1200طالب، يؤدون الامتحان في 412 لجنة، كما تشمل الامتحانات طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 6253 طالب ويؤدون الامتحان في 35 لجنة.

ليكون بذلك إجمالي عدد الطلاب المؤدون لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لهذا العام 87965 طالب في 447 لجنة، يشرف عليهم 19250 معلم وإداري يعملون في منظومة الامتحانات الحالية.

يذكر أن سباق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد انطلق أمس السبت الخامس من يونيو الحالي، وتستمر حتى الخميس العاشر من نفس الشهر.