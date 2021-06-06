شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء بقيمة 55.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء بقيمة 55 مليون و500 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم اعتماد مبلغ 10 مليون و151 ألف جنيه لبرنامج الكهرباء في ديوان عام المحافظة، و8 مليون و579 ألف جنيه لمجلس مدينة العريش، و5 مليون و383 ألف جنيه لمجلس مدينة بئر العبد، و13 مليون و368 ألف جنيه لمجلس مدينة الشيخ زويد، و6 مليون و19 ألف جنيه لمجلس مدينة الحسنة، و12 مليون جنيه لمجلس مدينة نخل.

من جانبه أشار محمد عبدالخالق، مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام، أن نسبة تنفيذ المشروعات في قطاع الكهرباء للعام المالي الجاري بلغت 94%.