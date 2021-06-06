شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 6.5جنيه.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون بـ 27.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 7.5 جنيه.
العنب الأحمر 21 جنيها.
العنب الأبيض 17.5 جنيه.
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.