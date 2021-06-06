شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بالقاهرة يتابع امتحانات شهادة الأساس للمدرسة السودانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، السفير محمد إلياس سفير دولة السودان بالقاهرة والدكتور مرتضى على عثمان المستشار الثقافى والدكتور بدر الدين عبد الصادق رئيس مركز المدرسة السودانية وبحضور ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، لتفقد امتحانات شهادة الأساس لمركز المدرسة السودانية 2021.

وذكر بيان لمديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم، أنه وفى إطار التعاون والتنسيق بين البلدين تم تجهيز لجنتين وهما مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات ومدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية والتابعين لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بواقع 60 لجنة وتضمن 2164 طالبا وطالبة.

وتفقد السفير السودانى، اللجان وأثنى على الجهد المبذول وعلى ما قدمته مديرية الجيزة التعليمية وإدارة جنوب الجيزة التعليمية، فيما شدد مدير مديرية التربية والتعليم على الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .



سفير السودان بالقاهرة يتفقد امتحانات شهادة الأساس للمدرسة السودانية



مدير تعليم الجيزة مع السفير السودانى خلال تفقد الامتحانات



امتحان شهادة الأساس للمدرسة السودانية



امتحانات شهادة الأساس للمدرسة السودانية