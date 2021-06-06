شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الطعون على مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية 15 يوما مدة تلقى طلبات الطعون على مواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية الفصل الثانى الدور الأول من أمس السبت 5 يونيو اعتباراً من اليوم التالى لإعلان النتيجة.

وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد الناجحين 126347.

كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية 85.4%، حيث نجح 104437 طالبا وطالبة، وتم إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث جاءت النتائج التفصيلية كالتالى:

بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالى 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64818 طالبا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏122810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎

يذكر أنه قد أعلن فى وقت سابق أن امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) ستعقد يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.