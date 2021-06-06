شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء بامتحانات جامعة القاهرة.. الخشت: تجمع بين الأونلاين والحضور حسب طبيعة الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وتعقد الامتحانات اليوم في كليات: التجارة، والطفولة المبكرة، والتربية النوعية، والصيدلة، والآثار، والإعلام، والحقوق، والعلوم، ودار العلوم، والتمريض، والطب البيطري.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى بيان، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في اول يونيو، ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

كان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.