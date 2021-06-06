شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتي:

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفرط في الرى.

5-دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.

5- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

6- يتم إضافة 300 جم سماد المركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.

7-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

8- ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر.

9- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، وإضافة 350 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).

10-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي مادة ناشرة .