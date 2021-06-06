شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الزيتون خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتي:
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.
2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4-ضبط عمليات الري وعدم الإفرط في الرى.
5-دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس.
5- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
6- يتم إضافة 300 جم سماد المركب للأشجار أكبر من 3 سنوات.
7-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.
8- ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر.
9- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، وإضافة 350 جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).
10-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي مادة ناشرة .