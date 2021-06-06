شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «حياة كريمة» عن المبادرة: «هي الأضخم على مستوى العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى زمزم، المتحدث باسم مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم، من حيث عدد المستفيدين والتكلفة المقدرة للمشروع والتي تتجاوز المليارات جنيه، وكذلك حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وأضاف «زمزم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية TeN، صباح اليوم الأحد، أنه «سيتم عمل محولات كهرباء داخل القرى التي تتعرض لانقطاع متكرر للحفاظ على الأجهزة المنزلية وتوفير حياة كريمة لها دون انقطاع»، مضيفا: «سيتم عمل شبكة انترنت، ووزير الاتصالات وجه بعمل آلية جديدة لمد شبكات الإنترنت داخل المدارس لتطوير العملية التعليمية».

وأوضح «زمزم» أن وزارة الشباب تعمل على إقامة 819 مركز شباب و149 ملعب، وهذا إنجاز كبير، بجانب تطوير الوحدات الصحية والوحدات البيطرية وكل ما تحتاجه أكثر من 4 آلاف قرية تعمل المبادرة بها.

وكشف «زمزم» عن مصادر مبادرة حياة كريمة، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن توفير ما يقرب من 700 مليار جنيه من موازنة الحكومة والخطط الاستثمارية للدولة، مضيفا:«الممول الأكبر هو الحكومة، ويأتي إلينا أيضاً دعم من التبرعات سواء من رجال أعمال أو القطاع الخاص».