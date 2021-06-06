شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان : لم أرى أمى قبل وفاتها بسبب منعى من دخول سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النجم جمال سليمان :" والدتى زرعت في الصبر ، و أنا لم استطع رؤية أمى لمدة سنة و نصف بسبب انى ممنوع من السفر لسوريا ، كما انها فقدت الذاكرة و أصيب الزهايمر و كانت تنادينى باسمى في مسلسل التغريبة الفلسطينية أبو صالح" .

و أضاف سليمان خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، و توفت امى و بعدها باسبوع والدى سنة ٢٠١٣ ، و تلقيت العزاء عنهم هنا في القاهرة .

و تابع سليمان :" والدى لم يكن رومانسي و مش بيعرف يعبر عن مشاعره لكنهم استمروا مع بعض لاخر يوم في حياتهم ، و انا كبرت بعد وفاتهم ، ووالدى كان رجل صاحب مبادئ و تعلمتها منه".

واضاف جمال سليمان انه يتمنى تقديم شخصية ابن خلدون في المستقبل وهي شخصية عظيمة تستحق عمل مسلسل كبير عنها .

و أوضح سليمان ، أنه خريج أول دفعة للمعهد العالى للفنون المسرحية و السينما في سوريا سنة ٧٧ ، و أن التمثيل باللغة العربية الفصحة الصحيحة كان من مسلمات التمثيل عندنا في سوريا و امر لا يقبل النقاش ، ونحن معنيين في سوريا بالتاريخ ولدينا عشق وتفوق للدراما التاريخية بسوريا .

واكد النجم جمال سليمان انه تزوج مرة واحدة ، لكنه خطب و كتب كتابه مرتين و لم يتم الزواج ، و انا لست زوج مثالى ، و أن المحافظة على الحياة الزوجية صعب جدا لكن الحياة بتمشى .

و أضاف سليمان ، و فرحت جداً لما ربنا رزقنى بابنى الوحيد محمد ، و هو فيه شبه كبير منى ، و لم اندم اننى تزوجت و انجبت متأخر ، و انا لا افكر بهذه الطريقة ، و انا أرى الابوه بانها هي المسئولية الهائلة و انا صاحب ابني محمد .