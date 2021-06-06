شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع وبناكر الإسكندرية تتسلم 125.9 ألف طن قمح محلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن الصوامع والبناكر استقبلت حتى الآن 125 ألف و926 طن و864 كيلو قمح محلى من المزارعين، وذلك من خلال لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية.

وأوضح أن المديرية خصصت هذا العام لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، صومعة برج العرب وتبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أن قسم صيانة الحبوب بالمديرية يقوم بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.