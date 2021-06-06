شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف طالب يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية آداب بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عبدالسلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، أمس، سير أعمال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، والتي يؤديها ٧٠٠٠ الآلاف طالب وطالبة بكلية الآداب جامعة الفيوم بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، خلال الفترة من ٥ يونيه الجاري حتى ٧ يوليو المقبل ٢٠٢١، بالمقر الجديد للكلية .

وخلال الجولة التفقدية اطمأن الدكتور أحمد محمد عبدالسلام على توفير جميع مقومات الراحة والسكينة للطلاب بجميع قاعات الامتحانات، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والملاحظين في أماكنهم لحل أية مشكلة عاجلة قد تطرأ خلال الامتحانات، كما استفسر من الطلاب عن مستوى الأسئلة الموضوعة، مستطلعاً مدى ملائمتها للمقررات الدراسية والزمن المحدد للإجابة ومطابقة ورقة الأسئلة لمعاير الجودة.

وأوضح عميد الكلية أن الاستعداد للامتحانات بدأت منذ فترة طويلة، تمثلت في توزيع جداول الامتحانات والطلاب على مجموعات صغيرة بطريقة تمنع التكدس والزحام، مشدداً على إرتداء الكمامات وتعقيم الأيدي بالكحول، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مع تكليف إدارة الأمن بمتابعة تطبيق تلك التعليمات بحزم وحسم، مضيفاً أنه تم تخصيص لجان عزل للطلاب المصابين أو المشتبه بهم، لعدم حرمان أي طالب يرغب في أداء الامتحان مع ضمان أخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

واضاف ان عدد الطلاب الذين يؤدون ااامتحانات بكلية الآداب ييلغ ٧٠٠٠ الآلاف طالب يمثلون ٤ فرق دراسية، موزعين على فترتين صباحية ومسائية، خلال الفترة من ٥ يونيه حتى ٧ يوليو ٢٠٢١، .