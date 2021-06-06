شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين لجنة التنمية بالكنيسة القبطية وايبارشية الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اللجنة العامة لشركاء التنمية بالكنيسة القبطية التابعة لأسقفية الخدمات، الدورة التدريبية الأولى لفريق التنمية بإيبارشية ببا والفشن، في مركز مار مرقس بمدينة نصر، كما شهد اليوم توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين اللجنة والإيبارشية، وتهدف المبادرة إلى تنسيق جهود التنمية في الإيبارشية بما يحقق التكامل بين كل الشركاء.

شارك بالحضور إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، بعض ممثلي الهيئات الشريكة بالمبادرة وهي أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وسكرتارية الرعاية الاجتماعية في المقر البابوي، والمكتب البابوي للمشروعات، وخدمة الانبا أبرآم بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، وخدمة الراعي وأم النور، وخدمة الانبا أبرآم بكندا، وخدمة الأنبا أبرآم للذين ليس لهم أحد يذكرهم، وهيئة «كوبتيك أورفان»، والمعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

يقود التدريب المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية بقيادة الدكتور مجدي لطيف عميد المعهد، لـ ٣٠ من الآباء الكهنة والخدام العاملين بمكتب التنمية في ببا والفشن والذي تم تأسيسه لتنسيق جهود التنمية بالإيبارشية.

ألقى نيافة الأنبا يوليوس ممثل لجنة شركاء التنمية، الكلمة الافتتاحية للدورة التدريبية الأولي حيث أوضح أهمية المبادرة ورؤية شركاء التنمية، كما ألقى نيافة الأنبا إسطفانوس كلمة بعنوان «أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل».