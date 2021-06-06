شكرا لقرائتكم خبر عن 102 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الهندسة بالشهادة الإعدادية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الأحد، 102 ألف طالب وطالبة، بالشهادة الإعدادية في المنيا، على حضور امتحان مادة الهندسة، داخل 546 لجنة عامة، ب 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات أمنية، ووقائية مشددة .

وشكل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 10 غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات، على مدار الاسبوع، حيث يؤدي الطلاب غدا الاثنين، والاثنين امتحان اللغة أجنبية، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، الخميس علوم .

قال «الرشيدي»، تم تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.