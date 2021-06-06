شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 175638 طن قمح بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ان استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وان هناك متابعة المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 5/6/2021( 175683 طن و728 كجم قمح).