شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء في امتحانات جامعة القاهرة .. و«الخشت» : الجمع بين «الأون لاين والحضور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ تواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وتعقد الامتحانات اليوم في كليات: التجارة، والطفولة المبكرة، والتربية النوعية، والصيدلة، والآثار، والإعلام، والحقوق، والعلوم، ودار العلوم، والتمريض، والطب البيطري.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

كان الدكتور الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020- 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

امتحانات جامعة القاهرة وسط اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا