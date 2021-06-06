شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم بعد زيادة أسعار الأعلاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري في المنيا، ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحمراء، بزيادة تراوحت ما بين 10-20 جنيها في الكيلو جرام، وأرجع الجزارين الزيادة إلى ارتفاع أسعار علف المواشي، ومستلزمات التربية الحيوانية.

وقال جمال عبدالرحمن، جزار، إن ارتفاع أسعار بيع اللحوم الحية، إثر بالسلب على بيع اللحوم بعد ذبحها، بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف، ومستلزمات التربية الحيوانية، من أعلاف وغيرها. مطالبا بضرورة وجود ضوابط للأسعار .

وأضاف محمد، الجزار، أن الجزارين يتحملون خسائر كبيرة، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحية، وبيعها مذبوحة للمواطنين، مؤكدا طرح لحوم غير صحية للمواطنين بأسعار تقل عن 100 جنية، وهو لحوم أبقار وجاموس كبيرة.

في سياق متصل، أعلن الدكتور علاء فؤاد، مدير المجازر بيطري المنيا، مواصفات شراء المواطنين، اللحوم الحمراء السليمة، والمذبوحة داخل المجازر، وفقا للمعايير الطبية والصحية، ومنها الكشف الطبي الظاهري على الذبيحة، والكشف على الأحشاء والعضلات عقب الذبح .

وقال «فؤاد» إن أنواع اللحوم الحمراء 4 منها البقري، والجاموس، والماعز، والضاني، ولكلا منها أعمار سنية، ومراحل للذبح. مؤكدا أنه عقب الذبح وأعداد وطرح الذبيحة للبيع، يتم ختمها بخاتم المجزر المدون عليها عليه اسم المحافظة، واسم المجزر، وكود المجزر، والرقم السري المتغير، مضيفا أن لكل نوع من أنواع اللحوم الحمراء خاتم فمثلا فالذبائح الصغيرة دائري، والذبائح الكبيرة، مربع، والبقري مدون علية ب ق، وداخل الخاتم 4 مربعات تتضمن بيانات المحافظة والمجزر والكود والرقم السري.

وحذر «فؤاد» من قيام المواطنين من شراء اللحوم قبل التأكد من 4 شروط للشراء، اللون ويكون أبيض، أو اصفر باهت، دون اللون الأصفر الغامق، أو البرتقالي، لآن اللون البرتقالي يعني إصابة الذبيحة بالمرض، بالإضافة إلى عدم انبعاث رائحة كريهة من اللحوم، والتأكد وجود خاتم المجزر بشكل صحيح، ومدن علية البيانات، والشرط الرابع أن تكون اللحمة من الداخل حمراء وليست سمراء أو لون بني غامق.