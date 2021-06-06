شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحركة المرورية بطريق «البهنسا - البويطي» في المنيا بعد غلقه بالكثبان الرملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، شمال المنيا، إعادة فتح طريق البهنسا / البويطي، وإعادة الحركة المرورية بالطريق، بعد أن أغلقه الكثبان الرملية المتحركة، بمدخل الطريق بعمق 3 كيلومترا، شرقا – قامت الوحدة المحلية بإزالة ونقل الكثبان بالمعدات الثقيلة على مدار 24 ساعة .

أعلن المهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، القيام بحملة بمعدات الوحدة لمحلية، حيث تم إزالة تراكم الرمال ورفع الكثبان الرملية من على الإسفلت، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى .

كان السائقين والمارة بالطريق قد تضرروا من وجود كثبان رملية تعيق الحركة المرورية بالطريق، مما تسبب في وقوع حوادث طريق، وغلق الطريق تمام بمدخل الشرقي، أمام مركز بني مزار بعمق 3 كيلومترا .

يذكر أن الطريق أنشىء عام 2015 بغرض ربط الواحات البحرية، و البويطي، بالمنيا، مرورا بالصحراء الشرقية، وصولا إلى مواني البحر الأحمر .

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا

اعادة الحركة المرورية بطريق البويطي في المنيا