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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الحركة المرورية بطريق «البهنسا - البويطي» في المنيا بعد غلقه بالكثبان الرملية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، شمال المنيا، إعادة فتح طريق البهنسا / البويطي، وإعادة الحركة المرورية بالطريق، بعد أن أغلقه الكثبان الرملية المتحركة، بمدخل الطريق بعمق 3 كيلومترا، شرقا – قامت الوحدة المحلية بإزالة ونقل الكثبان بالمعدات الثقيلة على مدار 24 ساعة .
أعلن المهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، القيام بحملة بمعدات الوحدة لمحلية، حيث تم إزالة تراكم الرمال ورفع الكثبان الرملية من على الإسفلت، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى .
كان السائقين والمارة بالطريق قد تضرروا من وجود كثبان رملية تعيق الحركة المرورية بالطريق، مما تسبب في وقوع حوادث طريق، وغلق الطريق تمام بمدخل الشرقي، أمام مركز بني مزار بعمق 3 كيلومترا .
يذكر أن الطريق أنشىء عام 2015 بغرض ربط الواحات البحرية، و البويطي، بالمنيا، مرورا بالصحراء الشرقية، وصولا إلى مواني البحر الأحمر .