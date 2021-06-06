شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ في محطة محولات نجع حمادي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب عطل مفاجئ في الشبكة الرئيسية بمحطة محولات جهد ٥٠٠ بنجع حمادى، والتى تغذى محافظات الصعيد، ومنها قنا والبحر الأحمر والاقصر وأسوان، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على ٣٠ دقيقة.

وكان عدد من محافظات الصعيد قد شهد انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على ٣٠ دقيقة، ثم عادت مرة أخرى تدريجيًا، فيما اعتمدت المستشفيات على محطات ومولدات الكهرباء البديلة الخاصة بكل مستشفى للقيام بواجباتها تجاه المرضى.