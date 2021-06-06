شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري أدفو بنسبة تنفيذ ٥٠ ٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، مشروعات حياة كريمة بقرى وادى عبادي والرمادي بحرى بمركز أدفو وذلك ضمن ٣١ قرية رئيسية و١٠٣ قرية فرعية و٢٧٧ نجع وكفر بمراكز أدفو وكو أمبو ونصر النوبة.

رافقه خلالها ابراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة ادفو، بجانب مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامه للطرق والكبار، بالأضافة إلى الشركة المنفذة .

وعقب جولته الميدانية أكد نائب المحافظ بأنه تم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتى وصلت في بعض المشروعات بقرى وادى عبادي والرمادى إلى ٥٠%، علاوة على الوقوف على أي عقبات أو تحديات تعوق التنفيذ للعمل على حلها أولاً بأول، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من محافظ أسوان بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بشكل أسبوعي، بجانب عقد الأجتماع الموسع شهرياً، فضلاً عن الجولات الميدانية للعمل على دفع العمل بالمشروعات في ظل سعى الدولة لتحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين.