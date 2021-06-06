شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة تلقى لقاح كورونا لمعلمي الثانوية العامة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتو محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن استقبال معلمى المرحلة الثانوية، ضمن حملة التطعيم، بمدارس الاقصر الثانوية بمراكز المحافظة، كمرحلة اولى ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين استعدادا للعام الدراسى القادم وامتحانات الثاونوية العامة .

وأضاف ان معلمى ادارة اسنا التعليمية تلقوا جرعة تطعيم لقاح كورونا في مستشفى طيبة، بإشراف مسؤولى التعليم بالإدارة لتسجيل أعداد المعلمين على موقع وزارة الصحة وتلقى لقاح كورونا.

وأشار «السيد» بان تلقى اللقاح سيكون بالمدارس بالتنسيق بين مديرى الادارات التعليمية ومديرى الادارات الصحية من خلال تطعيم جميع المعلمين في المدارس الثانوية للحماية من فيروس كورونا استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية .

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر للالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطعيم المشاركين باعمال امتحانات الثانوية العامة للحماية من فيروس كورونا.