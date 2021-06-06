شكرا لقرائتكم خبر عن حصول كاهن قبطي على الدكتوراه من جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث القس رافائيل رمزي، كاهن كنيسة القديسة دميانة بالوايلي، علي درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها.

تمت مناقشة رسالة الدكتوراه بمركز البحوث العلمية، التابع لجامعة القاهرة، والتي حملت عنوان "تأثير التنشئة الاجتماعية على الصحة النفسية وانعكاسها على جودة الحياة لدى الشباب الجامعي بمدينة القاهرة".

حضر مناقشة الرسالة من الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية الاكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.