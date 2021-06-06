شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثالث الإعدادي يؤدون امتحان الإنجليزى وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الاحد، بلجان الامتحانات بمدارس الأقصر في مراكز المحافظة لأداء امتحان مادة الانجليزى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث يبلغ إجمالى عدد الطلاب نحو 18 ألف طالب وطالبة، موزعين على نحو 146 لجنة فرعية.

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالأقصر فإن الامتحانات تجرى وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الاجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة الحرارة والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية والتباعد الاجتماعى بوجود 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة وعدم التجمع بعد انتهاء الامتحانات .