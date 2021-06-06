شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي أسقف وشعب شبرا الشمالية في رحيل القس كاراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى قداسة البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفاة الأب القس كاراس فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالخلفاوي التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، عن عمر تجاوز ٥٤ سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٥ سنوات بقليل.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب المبارك القس كاراس فؤاد، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد الأب المتنيح يوم ١٠ يناير ١٩٦٧ وسيم كاهنًا يوم ١٧ مارس ٢٠١٦.