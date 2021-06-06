شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش على 83 ألف و229 منشأة بالمحافظات لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 83 ألفا و229 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 83 ألفا و229 مصنعاً وشركة على مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 11284 منشأة، والمنيا 7801، وسوهاج 6823، والقليوبية 5062، ودمياط 4653، والبحيرة 4553، الشرقية 4525، والغربية 4145، والقاهرة 2613، وكفر الشيخ 2553، المنوفية 2489، والأقصر 2475، والإسماعيلية 2444، والدقهلية 2416، مرسي مطروح 2372، وبورسعيد 2371، أسيوط 2362، والجيزة 2292، وبني سويف 1694.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات، جنوب سيناء 1577، والإسكندرية 1567، والوادي الجديد 1434، والبحر الأحمر 1141، وأسوان 988، والفيوم 829، والسويس 766 منشأة .

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة، كما تابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.