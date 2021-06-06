شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين قضاة باستئناف القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 222 لسنة 2021 بتعيين القاضى رضا محمود محمد السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فى دوره العادى.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 223 لسنة 2021 بتعيين القاضى عمرو محمد عبد الوهاب أحمد مخلوف المحامي العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى.

وأصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 224 لسنة 2021 بتعيين القاضي صلاح الدين عبد الحفيظ رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.