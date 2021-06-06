شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ باعادة تشكيل مجلس أمناء الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاث سنوات، لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من:" رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- الوزير عباس كامل- أحمد كجوك ممثلًا لوزارة المالية-الدكتور محمد السيد الشناوي محمد سليم ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى-الدكتور أحمد زايد ممثلًا للمجلس الأعلي للجامعات- محمد طارق محمد عبد القادر، ويوهانسن يحي محمد عيد، ووائل عبد الرازق أحمد قرطام، ومحمد شريف ديلاور، ومحمد صالح هاشم حماد من ذوي الخبرة".

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.