شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج امتحانات صفوف النقل بتعليم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية تعليم القاهرة ظهور نتيجة امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائى، وكذلك الصف الأول والثاني الإعدادى.

وكان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أرسل خطابا للإدارات التعليمية بشأن اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2020/2021 المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس وللصفين الأول والثاني الاعدادى.

وأكد عطية، أن تعليم القاهرة والقائمين علي العملية التعليمية ككل رحال لا تعرف الراحة وبخاصة في فترة أعمال الامتحانات واعلان النتائج والتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتوفير الفراغات و أعمال صيانة المدارس ومواجهة الشائعات واستيعاب الجمهور في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتحمل الأعباء .

وطالب مدير المديرية ، الطلبة وأولياء الأمور والجمهور تحري الدقة وعدم اتباع الشائعات ومساندة العاملين بالحقل التعليمي بالتريث والتحقق من الأمور والدعاء لهم فنحن نعمل ليل نهار .