شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة حلوان يبدأون امتحانات نهاية العام.. بث مباشر من داخل اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية مباشرة من داخل قاعات الامتحانات بجامعة حلوان، حيث يؤدى الطلاب امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، و طبقت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ،بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات .

ويواصل طلاب 7 كليات بجامعة حلوان اليوم الأحد، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم بين الطلاب ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى .

وتشهد اليوم كليات التربية والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق والآداب والحقوق والتربية الفنية والاقتصاد المنزلى، أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020 / 2021 اليوم الأحد .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلى تنظيم دخول الكليات فى أوقات محددة للحد من التزاحم على البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعى وحتى خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درجة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب فى لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.