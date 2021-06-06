شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الجبر والإحصاء وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، طلاب الشهادة الإعدادية، بالقاهرة، امتحان الجبر والإحصاء، وذلك وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، حيث التزم الجميع بارتداء الكمامة، كما تم توزيع 14 طالبا فقط بكل لجنة للحفاظ على التباعد، وومن المقرر أن يختتم الطلاب الامتحانات غدا الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

ويؤدى 82030 طالبا و 76766 طالبة بمجموع 158796 طالبا وطالبة امتحانات اتمام الدراسة للتعليم الأساسي، بالقاهرة، داخل 75 لجنة بالإضافة لـ 2 على مستوى الجمهورية من بينهم 1 من محافظة القاهرة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأى طارئه تحدث على الفور.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.