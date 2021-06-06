شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والكشف الحرارى.. جامعة حلوان تستقبل الطلاب فى امتحانات نهاية العام.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 تغطية مباشرة من جامعة حلوان لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث طبقت الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية إضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب .

ويواصل طلاب 7 كليات بجامعة حلوان اليوم الأحد، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع التزاحم بين الطلاب ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى .

وتشهد اليوم كليات التربية والتربية الموسيقية والسياحة والفنادق والآداب والحقوق والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، أداء امتحانات نهاية العام الجامعى 2020 / 2021 اليوم الأحد .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أنه تم وضع مجموعة من القواعد والأسس من أجل تنظيم عملية الامتحانات بداية بتحديد خط سير الطلاب إلى أماكن أداء الامتحانات بالإضافة إلي تنظيم دخول الكليات في أوقات محددة للحد من التزاحم علي البوابات وداخل الحرم، مشيرًا إلى أنه تم نشر التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة تتخذ جميع الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخولهم من بوابات الحرم الجامعي وحتي خروجهم منها بعد أداء الامتحان من خلال قياس درجة الحرارة بأجهزة كشف الحرارة، وتعقيم جميع اللجان قبل أداء الامتحان وبعده والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.