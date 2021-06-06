شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 40 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 48 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 622 شاباً.

وقال الوزير، فى بيان، إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 7 عمال بمبلغ 37 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مايو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 169 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 195 منشأة انتهت بتحرير 40 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .