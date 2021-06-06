شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: تشغيل الجامعة الأهلية العام الدراسى المقبل بـ12 برنامجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية للإنشاءات الخاصة بالجامعة الأهلية الحديثة، موضحا أنه تم وضع حجر الأساس فى فبراير الماضى وبعد مرور 3 أشهر تم الانتهاء من وضع الأساسات لمبانى الكلية .

وقال الدكتور ماجد نجم فى تصريحات صحفية على هامش الجولة، إنه يتم العمل فى 8 مبانى على التوازى، ويتم العمل على قدم وساق ليل نهار فى الإنشاءات لإنجاز الجامعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس فى الجامعات الأهلية ولابد أن يكون جامعة حلوان لها دور فى الجامعات الأهلية بما لها من أهمية ودور كبير فى التخصصات الجديدة.

وأكد الدكتور ماجد نجم، إن الجامعة الأهلية غير هادفة للربح ونعمل على فرصة للطلاب وبرامج تلبى وتحاكى سوق العمل، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم التشغيل بداية العام الدراسى المقبل، لافتا إلى أن الجامعة ستكون بـ 24 برنامجا، البداية بـ 12 برنامجا على أن يتم لاحقا إضافة البرامج .

مشروع جامعة حلوان الأهلية

الدكتور ماجد نجم