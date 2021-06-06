شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 صباحا وفق جدول الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جداول امتحانات الثانوية العامة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد بدء الامتحانات يوميا فى العاشرة صباحا حسب الجداول وحسب المدة الزمنية المخصصة لكل مادة دراسية.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.