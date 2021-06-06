شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 أهداف لمركز جامعة القاهرة لخدمة ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
1- نشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي وخارجه
2- تنفيذ رؤية جامعة القاهرة في تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية
3- يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم
4- إتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة
5- التنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة
6- توفير الخدمات التدريبية الخاصة بطلاب ذوى الإعاقة
7- تذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة
8- تدريب ذوي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل
9- تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.
10- مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).