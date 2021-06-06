أخبار مصر

تعرف على 10 أهداف لمركز جامعة القاهرة لخدمة ذوى الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 أهداف لمركز جامعة القاهرة لخدمة ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة القاهرة فى  تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة؛ ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة ، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365”  أبرز 10 أهداف من تأسيس المركز.

 

1- نشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي وخارجه

2- تنفيذ رؤية جامعة القاهرة في تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية 

3- يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم

4- إتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة 

5- التنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة

6- توفير الخدمات التدريبية الخاصة بطلاب ذوى الإعاقة

7- تذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة

8- تدريب ذوي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل

9- تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

10- مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا