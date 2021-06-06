شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 أهداف لمركز جامعة القاهرة لخدمة ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة القاهرة فى تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة؛ ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة ، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز 10 أهداف من تأسيس المركز.

1- نشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي وخارجه

2- تنفيذ رؤية جامعة القاهرة في تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية

3- يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم

4- إتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة

5- التنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من ذوي الإعاقة

6- توفير الخدمات التدريبية الخاصة بطلاب ذوى الإعاقة

7- تذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة

8- تدريب ذوي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل

9- تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

10- مراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).