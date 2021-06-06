وسط إجراءات احترازية مشددة.. انطلاق ثاني أيام امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم الأحد، ثاني أيام امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط إجراءات احترازية مشددة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لعمداء الكليات بضرورة متابعة الامتحانات غن قرب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل اللجان.

وشدد على ضرورة تواجد أستاذ المادة بلجان الامتحانات، لتوضيح أي جزئيات غامضة ترد في الأسئلة، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قام بجولة تفقدية، أمس، للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بقطاع الدراسة والذي يضم كليات "اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون".

وتابع، رئيس الجامعة آليات إدارة العملية الامتحانية داخل كل كلية، بما يتناسب وعدد الطلاب والمواد الدراسية.

وتأكد من أماكن توزيع لجان الامتحانات، وجاهزية الكنترولات وأعضائها على مدار اليوم، بجانب تواجد استاذ المادة التي يؤدى الطلاب الامتحان فيها.

وقام بالمرور على لجان ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مركز ابصار لرعاية المكفوفين بالجامعة، ووزع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب.