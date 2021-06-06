ب20 جنيها للمادة.. بدء الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأت المناطق الأزهرية، اليوم، استقبال طلاب وطالبات الشهادتي الابتدائية والإعدادية، الراغبين في التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، ولمدة أسبوعين.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول مقابل 20 جنيها للمادة الواحدة، يتم تسديدها بالمنطقة التابع لها الطالب، ويحق له التظلم في أكثر من مادة.

واعتمد وكيل الأزهر نتيجة نهاية العام، الأربعاء الماضي، بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، و بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 من إجمالي 136939، وبلغ عدد المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، و بلغت نسبة ‏النجاح 94.57٪، وعددهن 61310، في حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122810 طالبًا وطالبة، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎

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