​موجة حارة جديدة تبدأ هذا اليوم.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من الأحد حتى الجمعة 11 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، لتسجل القاهرة بنهاية الأسبوع 39 درجة، وتصل على المناطق الجنوبية إلى 40 حتى 45 درجة.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.