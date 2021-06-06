شقق الإعلان الـ15.. قرار جديد من الإسكان بشأن وحدات محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم الإعلان عن طرح الإعلان الـ15 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من الآن.

وأضافت مي عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية، أنه منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعي تم طرح 14 إعلانًا، كان آخرها نهاية العام الماضي، ومن المتوقع طرح الإعلان الجديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع فور تفعيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

وتابعت: الإعلان الـ15 سيكون في أماكن متنوعة وكثيرة في أغلب المدن الجديدة، وسيكون به وحدات جاهزة للتسليم ووحدات يتم تسليمها بعد 3 سنوات".

وأكدت أن التقديم في الإسكان الاجتماعي يشترط ألا يمتلك المواطن شقة أخرى أثناء التقديم ويكون دخل الأسرة لا يزيد على 6 آلاف جنيه والفرد الأعزب لا يزيد على 4500 جنيه، ويكون السن من 21 لـ50 عامًا.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 505 ألف شقة، ويوجد 150 ألف شقة تحت الإنشاء، كما وصل عدد الشقق ضمن النموذج الـ75 مترًا 15 ألفًا، والباقي 90 مترًا 3 غرف وصالة.

وأضافت: "الشقق يتم تسليمها جاهزة وكاملة التشطيب لكن الحاجز هو من سيقوم بفرش الشقة، موجهة نصيحة للحاجزين، ما تستلمش شقتك إلا لو سوبر لوكس".